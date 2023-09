Calciomercato Milan, arriva un’importante indiscrezione per quanto riguarda il ruolo di vice Theo Hernandez: le parole di Pellegatti

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così del calciomercato Milan:

Con Ballo-Touré che è andato via, chi potrebbe essere un vice-Theo per il Milan? C’è un giocatore che mi hanno detto che i rossoneri hanno provato a scambiare con Saelemaekers. Nelle scorse settimane si è parlato del belga vicino al Betis, squadra in cui gioca un terzino sinistro che costa tra i 7 e i 10 milioni di euro e che piace molto in via Aldo Rossi. Stiamo parlando di Juan Miranda, giocatore spagnolo classe 2000 che ha militato anche nel Barcellona. E’ in scadenza nel 2024 e quindi se devo individuare un profilo che potrebbe essere utile al Milan come vice-Theo dico proprio Miranda. Non so se a gennaio o in estate, ma è un giocatore che ha caratteristiche simili a Theo Hernandez. Il Milan ha provato a prenderlo questa estate, vedremo se potrà essere lui il rinforzo a gennaio o la prossima estate a zero. So per certo che piace al Milan e che il Milan ha provato a scambiarlo con Saelemaekers. E’ un giocatore da seguire

The post Calciomercato Milan, novità sul vice Theo? Parla Pellegatti appeared first on Milan News 24.

