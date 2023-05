Calciomercato Milan, nuovo obiettivo in Francia La novità. SI tratta di un giovane olandese che sogna il Barcellona

In continua ricerca di qualcuno in attacco, il Milan potrebbe pescare ancora in Francia. Secondo calciomercato.com, l’algoritmo di Gerry Cardinale per scovare nuovi talenti ha dato vita al nome di Thijs Dallinga.

Il talento olandese sogna il Barcellona, ma Milan e Tolosa sono legati da ottimi legami che potrebbero aiutare in un’eventuale trattativa.

The post Calciomercato Milan, nuovo obiettivo in Francia La novità appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG