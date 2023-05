Milan Cremonese, chi prenderà il posto di Giroud? Pioli ha deciso! Sarà Origi a guidare l’attacco rossonero a San Siro

Per Milan Cremonese cambio anche in attacco. Pioli sceglie di far riposare ancora una volta Giroud.

Al suo posto non ci sarà Rebic, ma Origi, che tornerà titolare.

The post Milan Cremonese, chi prenderà il posto di Giroud? Pioli ha deciso! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG