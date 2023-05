Lautaro, assalti di United e Tottenham. Ma l’Inter fa muro per l’attaccante argentino: i dettagli

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, le ultime prestazioni di Lautaro Martinez avrebbero fatto finire l’argentino nel mirino di Tottenham e Manchester United, pronti a svenarsi in estate per portarlo in Inghilterra.

L’Inter, però, ha risposto picche. Il club nerazzurro non ha infatti intenzione di cedere il suo numero 10, considerato intoccabile e punto fermo del presente e futuro.

L’articolo Lautaro, assalti di United e Tottenham. Ma l’Inter fa muro per l’argentino: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG