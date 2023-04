Carlo Pellegatti racconta le ultime novità in tema calciomercato per il Milan. C’è stato un incontro con la dirigenza dell’Empoli

Carlo Pellegatti racconta le ultime novità in tema calciomercato per il Milan. Secondo quanto riporta il giornalista sul proprio canale YouTube, ci sarebbe stato un incontro con tra Ricky Massara, il capo dell’area scouting Geoffrey Moncada, il presidente Paolo Scaroni, Angelo Carbone, responsabile del Settore Giovanile rossonero ed il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi.

«Si è parlato di tre giocatori dell’Empoli, ma anche di giocatori del Milan che potrebbero trasferirsi in Toscana. Uno lo possiamo immaginare e potrebbe già arrivare la prossima stagione… Parliamo di Fabiano Parisi, ragazzo molto giovane, del 2000, 23 anni, che il Milan considererebbe la soluzione ideale (costo 5-6 milioni) per sostituire Ballo-Touré. Con Parisi il Milan porterebbe poi in organico un giocatore italiano. Non convince del tutto per l’altezza, però piace al ct Roberto Mancini ed è un giocatore di livello. Il Milan potrebbe dare in cambio all’Empoli Andrea Bozzolan, 2004 della Primavera».

