Con Lookman sempre più lontano, Marotta ha già spostato i suoi radar altrove. Purtroppo per la Juve l’ex ad bianconero e finito sull’obiettivo numero uno di Igor Tudor.

Il sogno Ademola Lookman per l’Inter rischia seriamente di trasformarsi in un incubo, anzi ormai lo è a tutti gli effetti. Dopo settimane di contatti, rilanci e pressioni da parte del giocatore stesso, la trattativa con l’Atalanta è ormai ai minimi termini. Il club nerazzurro aveva messo sul piatto 43 milioni di euro più 2 di bonus, ritenendo l’offerta più che congrua per un calciatore pagato meno di 10 milioni. Ma da Zingonia è arrivato un secco no. La Dea continua a chiedere 50 milioni, senza contropartite tecniche né sconti, appellandosi a una presunta promessa fatta solo per club esteri.

Il problema è che Lookman si sente tradito: il giocatore avrebbe avuto rassicurazioni su una cessione libera a fronte di un’offerta importante. La rottura con l’ambiente è ormai profonda, e l’ipotesi estrema della rescissione per giusta causaai sensi dell’articolo 14 del regolamento UEFA non è più un tabù. Uno scenario che potrebbe scatenare un braccio di ferro legale destinato a proseguire anche oltre il termine del mercato. In tutto questo, Marotta e Chivu non possono restare fermi: la rosa ha bisogno di rinforzi, il tempo stringe, e l’attacco va completato. Da qui la necessità di iniziare a valutare piani alternativi, anche se la vicenda Lookman resta tecnicamente ancora aperta. In tutto questo a rimetterci è la Juventus, perché Marotta ha puntato dritto a un obiettivo di Igor Tudor.

L’Inter punta Sancho: colpo a sorpresa per beffare la Juventus

Nel momento in cui l’operazione Lookman sembra tramontare, l’Inter si guarda intorno e punta dritto su un profilo che stuzzica da tempo anche i radar della Juventus: Jadon Sancho. Il talento inglese, fuori dal progetto tecnico del Manchester United, è da mesi accostato ai bianconeri, tanto che secondo più fonti avrebbe già dato disponibilità a un trasferimento sotto la Mole. Ma proprio qui potrebbe inserirsi Marotta, pronto a “fregare” la sua ex squadra. A differenza della Juventus, che ha un accordo con il giocatore ma non ha ancora trovato la quadra con i Red Devils, l’Inter potrebbe chiudere in tempi brevi: bastano 30 milioni di euro per convincere il club inglese a lasciar partire l’ex Borussia Dortmund.

Con la rosa da completare e la stagione ormai alle porte, Sancho diventerebbe un’alternativa di lusso, probabilmente anche più funzionale per il modulo di Chivu, che predilige esterni rapidi e tecnici. Certo, molto dipenderà ancora da ciò che accadrà con Lookman: se davvero dovesse liberarsi a parametro zero, grazie all’articolo 14 della UEFA, l’Inter non si farebbe scappare l’occasione. Ma nel frattempo, Marotta prepara il piano B e se la Juventus tentenna, lui è pronto a chiudere. Con il suo stile. E senza preavviso.