Secondo Estadio Deportivo, il Milan ha messo gli occhi su Brereton Diaz, attaccante di proprietà del Blackburn.

Il cileno è in scadenza al 30 giugno 2023 e per lui c’è la fila, in particolare il Siviglia.

