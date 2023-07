Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo. In tal senso Stefano Pioli ha una speranza in vista del ritiro previsto per il 10 luglio

come riportato dal Corriere dello Sport l’allenatore spera di aver a diposizione per quella data sia Pulisic che Reijnders.

