Il PSG e Christophe Galtier hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Equipe, il PSG avrebbe trovato un accordo con Christophe Galtier per la risoluzione del contratto. L’allenatore si trova attualmente in carcere per episodi di razzismo.

Galtier e il suo assistente Thierry Oleksiak riceveranno la cifra desiderata, dopo aver già ricevuto la comunicazione dell’esonero da parte di Campos. Il club parigino potrà così ingaggiare ufficialmente Luis Enrique come nuovo allenatore.

