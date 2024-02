Calciomercato Milan, presa di posizione su Leao: Furlani chiaro con Barcellona e PSG. Spunta il retroscena sulla clausola rescissoria

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan è stato chiaro con PSG e Barcellona, le squadre accostate nelle ultime ore al portoghese.

Il classe ’99, sul quale a parte le indiscrezioni il club francese non ha ancora mosso nessun passo concreto, ha come prezzo quello indicato dalla clausola rescissoria: 175 milioni di euro. Per la verità il Diavolo considera la cifra trattabile ma non al di sotto della soglia dei 150 milioni di euro. Al momento dunque il futuro di Leao, per la gioia del ragazzo, è ancora a Milanello.

