Ufficiale Simmelhack. Il Milan si muove (anche) per il mercato Primavera. Il club ha infatti chiuso la trattativa col Copenaghen per l’attaccante danese.

Il giocatore è già arrivato in città nei giorni scorsi per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto coi rossoneri. Adesso il suo arrivo è ufficiale, come si apprende dal sito della Lega Calcio: si aggregherà inizialmente alla squadra Primavera di Ignazio Abate.

