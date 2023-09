Il calciomercato estivo è finito da qualche settimana ma il Milan pensa già al futuro. Pronti 20 milioni per un campione del Mondo

Il Milan pensa al futuro. Il calciomercato estivo è finito da qualche settimana ma i rossoneri guardano avanti.

In quest’ottica secondo Fichajes.net il Milan starebbe pensando all’argentino Giovani Lo Celso, mezzala di grande qualità che è in scadenza di contratto con il Tottenham nel 2025. Per questo motivo, il prezzo del 27enne sarebbe particolarmente allettante: parliamo di circa 20 milioni di euro.

