Il Milan continua a muoversi per l’obiettivo di calciomercato Raphael Onyedika. Le ultime sulla trattativa con il Midtyjlland

Il Milan ha scelto Rapahel Onyedika come profilo di calciomercato per rinforzare il centrocampo. Il classe 2001 del Midtyjlland è il primo obiettivo in queste ultime settimane di campagna acquisti.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Il club sta insistendo per il centrocampista, nei nuovi contatti di oggi si è cercato di abbassare le richieste.

The post Calciomercato Milan, proseguono i contatti per Onyedika: le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG