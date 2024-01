Calciomercato Milan: può arrivare anche questo giocatore a gennaio! Furlani ci pensa, ecco cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan potrebbe affondare per un altro centrocampista a gennaio nel caso in cui dovesse partire Rade Krunic.

Il Fenerbahce continua a monitorarlo, anche se non ha ancora avanzato un’offerta soddisfacente per i rossoneri. Con la sua eventuale partenza, unita all’infortunio di Pobega e all’assenza causa Coppa d’Africa di Bennacer, Furlani si fionderebbe su un altro giocatore in mediana.

