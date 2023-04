Calciomercato Milan, Simon Kjaer è in scadenza di contratto a giugno del 2024: valutazioni in estate tra le parti

Il futuro di Simon Kjaer al Milan non è in discussione. Il centrale danese ha un contratto in scadenza a giugno del 2024 e in estate ci sarà un confronto con la società.

Il classe ’89 vorrebbe avere maggiore spazio rispetto a questa stagione: una volta capita la situazione e il suo ruolo nello spogliatoio potrebbero iniziare i colloqui per un rinnovo fino al 2025.

