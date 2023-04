Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa anche del ruolo di Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli, Stefano Pioli ha parlato così di Leao:

«Io non accontento un solo giocatore. Rafa a me aveva detto esattamente una cosa contraria, ma è importante che sia felice e che giochi col sorriso; non deve essere preoccupato e ansioso. Ha passato un periodo difficile come la squadra».

