Calciomercato Milan, Stephan El Shaarawy è lontano dal rinnovo di contratto con la Roma: sul Faraone c’è il Besiktas

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma ed ex Milan, potrebbe lasciare la Capitale a parametro zero in estate.

Il Faraone è lontano dal rinnovo e come riferito da Fanatik, portale turco, il Beskitas sarebbe pronto a mettere sul piatto un biennale.

