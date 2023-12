Calciomercato Milan, spunta il retroscena firmato Giacomo Raspadori: la rivelazione dell’attaccante del Napoli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori ha svelato un interessante retroscena legato al calciomercato Milan:

«Sin da subito essere qui è stato un motivo di orgoglio. Mi avevano cercato Juve, Milan, Inter ma sono felice di giocare nel Napoli, anche per la storia

dei calciatori, vorrei ricordare solo Maradona e Juliano, che hanno indossato questa maglia. Io sono ambizioso e sapevo che questo era il luogo giusto: dopo il magnifico tempo trascorso al Sassuolo, avevo bisogno di uscire dalla mia comfort zone, di lottare per uno scudetto e nelle coppe internazionali. All’inizio è stato strano, ma qui c’è energia, si vive la gioia di vivere e si percepisce una passione per il calcio che è febbre e amore vero, collettivo, quotidiano. Sono felice, qui».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE

The post Calciomercato Milan, retroscena Raspadori: la rivelazione appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG