Giorgio Chiellini è convinto che l’Europa League sia la competizione perfetta per questo Milan: le motivazioni dell’ex difensore

Ospite a Sky, Giorgio Chiellini ha dichiarato:

«Per quello che è oggi il Milan, una squadra giovane che ha cambiato tanto in estate, l’Europa League può essere la giusta competizione per provare ad arrivare in fondo».

