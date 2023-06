Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo anche sulle cessioni. In tal senso ci sono richieste per Ballo Tourè

secondo Calciomercato.com i rossoneri cercano una soluzione in uscita per il terzino (piace in Turchia e Francia) per poi regalare a Pioli un nuovo vice-Theo Hernandez.

secondo Calciomercato.com i rossoneri cercano una soluzione in uscita per il terzino (piace in Turchia e Francia) per poi regalare a Pioli un nuovo vice-Theo Hernandez.

