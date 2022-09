Marko Lazetic e un futuro ancora tutto da scirvere. L’attaccante rossonero ha richieste di mercato da diverse squadre

Secondo Calciomercato.com l’attaccante serbo del Milan ha ricevuto diverse richieste per andare via in prestito a gennaio.

