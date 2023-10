Il Milan pensa al futuro e in tal senso si muove in ottica calciomercato. Piace un giovane talento del Manchester City

Occhi sul difensore. Il Milan pensa al futuro e in tal senso si muove in ottica calciomercato. Piace un giovane talento del Manchester City: Sergio Gómez.

A riportarlo è Calciomercato.it secondo cui il club rossonero avrebbe voluto prenderlo quando il giocatore spagnolo, classe 2000, come Miranda passato per la cantera del Barça, militava in Belgio, nell’Anderlecht. Preso dal Manchester City di Pep Guardiola per 15 milioni di euro l’anno scorso, ha giocato appena 971′ nella passata stagione in questa è a quota 162′. Davvero poco. Motivo per cui potrebbe andare via – in prestito o a titolo definitivo – per una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro. Milan vigile e, eventualmente, pronto all’affare se, nel frattempo, non avrà chiuso per Miranda prima.

