I giocatori del Milan fanno gola a tutti soprattutto alle big d’Europa. In tal senso incombe la minaccia Psg su Theo Hernandez

secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport già lo scorso luglio qualche segnale di interesse nei confronti di Theo da parte di top club c’era stato, ma il Diavolo, che aveva ceduto Tonali al Newcastle, non ha neppure sentito i primi approcci di chi (su tutti il Psg e il Manchester United) voleva acquistare l’esterno mancino. La prossima estate, però, il finale della storia potrebbe essere diverso. Perché a giugno-luglio in Germania ci saranno gli Europei e Hernandez è destinato a giocarli, da protagonista, con la maglia della Francia. Una grande vetrina continentale, magari dopo aver disputato una buona Champions e una stagione importante in Serie A, potrebbe spingere la società dell’Emiro a fare un investimento importante per il numero 19 rossonero. Così sarebbe realizzato anche il sogno del fratello Lucas, che è arrivato sotto la Torre Eiffel da pochi mesi e spera di dividere lo spogliatoio con Theo non solo in nazionale.

