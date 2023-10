Questa mattina l’avvocato dell’ex Milan Tonali è stato in Procura a Torino. Ecco cosa ha detto sull’incontro in merito al caso sommesse

Le parole dell’avvocato dell’ex Milan Sandro Tonali all’uscita dal palazzo di giustizia della Procura a Torino in merito alla tutta la vicenda legata al caso scommesse:

«Ci siamo visti per pochi minuti, solo per confermarle il mio incarico di difensore che non è stato ancora formalizzato»

The post Caso scommesse, l’avvocato di Tonali: «Incontro con il PM? Ecco come è andata» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG