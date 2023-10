I giocatori del Milan fanno gola a tutti soprattutto alle big d’Europa. In tal senso Thiaw piace al Real e non solo. Il difensore però..

Scelta chiara. I giocatori del Milan fanno gola a tutti soprattutto alle big d’Europa. In tal senso Thiaw piace al Real Madrid e non solo. Il difensore però ha le idee chiare:

come riportato da Calciomercato.com al Milan si sente a casa e non ha nessuna intenzione di lasciare il club almeno nei prossimi due anni. È questa la posizione che filtra da ambienti molto vicini al giocatore. Il club rossonero, dal canto suo, vuole premiare il ragazzo con un adeguamento del contratto, una situazione da approfondire con calma in primavera. Malick attualmente guadagna 800mila euro e il suo ingaggio potrebbe essere triplicato mentre l’attuale scadenza del 2027 portata al 2028. Thiaw e il Milan sono destinati a proseguire ancora a lungo la loro storia d’amore.

