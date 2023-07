Mercato Milan, sfida alla Juve per un giovane talento! I dettagli. I rossoneri sfidano la Juve e non solo per il difensore tedesco

Il Milan è sulle tracce di giovani giocatori da inserire in rosa. Dopo aver perso Arda Guler, i rossoneri seguono il difensore classe 2006 Dardai: il giocatore si è messo in luce con l’Europeo Under 17.

Secondo quanto riportato da Bild, su di lui ci sarebbero anche Juventus e Borussia Monchengladbach.

