Calciomercato Milan, rischia di sfumare Danilo D’Ambrosio: l’ex Inter potrebbe firmare con la Lazio a zero. Le ultime

Come riferito da Gianluca Di Marzio, potrebbe svanire il colpo Danilo D’Ambrosio, ex Inter, a parametro zero per il calciomercato Milan.

Il difensore è infatti vicinissimo alla Lazio.

The post Calciomercato Milan, sfuma il parametro zero? I dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG