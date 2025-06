Piero Ausilio è volato a Londra per discutere anche di una ‘maxi offerta’ per Lautaro Martinez: la cessione del ‘Toro’ è più vicina.

L’Inter è al lavoro per cercare di ripartire dopo la batosta subita dal PSG in finale di Champions. Simone Inzaghi ha scelto di mettere fine alla sua esperienza in nerazzurro, durata 4 anni: il tecnico piacentino è volato in Arabia Saudita per firmare il suo nuovo contratto con l’Al-Hilal, che ha garantito all’ex allenatore della Lazio un biennale da 25 milioni a stagione.

Marotta e Ausilio si stanno guardando intorno alla ricerca del successore ideale di Inzaghi: nelle ultime ore sembra che la scelta sia ricaduta su Cristian Chivu, specialmente dopo il no del Como a lasciar andare via Cesc Fabregas. Una volta scelto il nuovo tecnico i nerazzurri potranno cominciare ad agire sul mercato: dopo gli arrivi di Luis Henrique e Petar Sucic, entrambi disponibili già per il Mondiale per Club, i tifosi interisti si aspettano altri colpi di spessore.

Tuttavia, stando agli ultimi rumors, sembra che il club di Viale della Liberazione non sia attivo solo sul fronte acquisti. Le indiscrezioni rivelano infatti che Piero Ausilio è volato a Londra per discutere di movimenti di mercato, tra cui anche una possibile partenza di Lautaro Martinez.

Lautaro venduto: voce clamorosa, tifosi in ansia

Il ‘Toro’ nerazzurro è stimatissimo in Premier League: sono diversi i club pronti a sborsare fior di milioni per strapparlo all’Inter e portarlo Oltremanica. Eppure, almeno finora, la Beneamata non ha mai ricevuto alcuna offerta concreta per il proprio bomber. Probabilmente il prezzo richiesto dall’Inter è troppo elevato (non meno di 110 milioni di euro) e anche l’attaccamento del talento di Bahia Blanca ai colori nerazzurri ha fatto sempre desistere i potenziali acquirenti.

Tuttavia con l’addio di Simone Inzaghi la cessione di Lautaro Martinez non è più così improbabile. Stando a quanto affermato da Luca Momblano, giornalista di Telelombardia, Ausilio sarebbe volato nella capitale inglese per mostrare a Oaktree una ‘maxi offerta’ appena arrivata per il bomber argentino.

Ovviamente l’Inter lascerebbe comunque tutto nelle mani di Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Albiceleste è un simbolo nerazzurro, come dimostra anche il lungo contratto fino al 2029, pertanto sarà lui a valutare l’offerta pervenuta e a decidere se accettarla o meno. I tifosi sperano ovviamente che il ‘Toro’ – 331 presenze e 151 gol in sette stagioni con la Beneamata – rimanga ancora il capitano dell’Inter.