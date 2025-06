La Juventus è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e può arrivare dalla Premier League: sfida al Milan

Aria di rivoluzione in casa Juventus e non potrebbe essere altrimenti. Novità importanti dal punto di vista societario, ma novità importanti ci saranno anche sotto l’aspetto tecnico.

Comolli e Chiellini sono chiamati a costruire una rosa che possa finalmente interrompere il digiuno di vittorie che va avanti da troppi anni. Per farlo dovranno prima decidere se affidare la panchina ancora a Tudor oppure cambiare e individuare un altro allenatore per il prossimo anno. Chiunque sarà alla guida dei bianconeri, alcune certezze nel mercato juventino ci sono già: serve almeno un attaccante, due se andranno via sia Vlahovic che Kolo Muani.

La situazione per i due è ancora in divenire: per il serbo Comolli vorrebbe provare a riaprire al trattativa per il rinnovo, mentre per il francese si cerca un accordo con il Psg per riconfermare il prestito anche per l’anno prossimo. Comunque finiranno le due vicende, a Torino almeno un attaccante centrale è atteso e la dirigenza sta lavorando per farlo arrivare il prima possibile.

Oltre a David, sul quale c’è la concorrenza di Inter e Napoli, è tornato a galla un nome proveniente dalla Premier League: Jean-Philippe Mateta.

La Juventus su Mateta: concorrenti e valutazione

Ventisette anni, franco-congolese, punta di diamante del Crystal Palace, squadra con la quale nell’anno appena concluso ha realizzato 17 reti in 46 partite, Mateta piace alla Juventus e non soltanto.

Fisico imponente, 1,92 metri, ha il contratto in scadenza nel 2026 e diverse pretendenti sulle sue tracce: piace, infatti, anche al Milan, mentre il Manchester United in Premier League starebbe provando ad accelerare. Tutte dovranno però fare i conti con la valutazione che il Crystal Palace fa del calciatore: una richiesta di 50 milioni di euro che per i Red Devils non sarebbe un problema sollevare, mentre per le italiane potrebbe esserci qualche complicazione in più.

Si lavorerà per abbassare la cifra e per convincere il calciatore, eventualmente, ad accettare la destinazione italiana, potendo sfruttare anche il richiamo della Champions, competizione alla quale lo United non parteciperà, e che vedrà invece la Juventus ai nastri di partenza. Occhio dunque a Mateta per i bianconeri: serve un bomber alla Vecchia Signora e il nome giusto potrebbe essere proprio quello del francese del Crystal Palace.