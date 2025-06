Fari di diverse big italiane puntati su Donnarumma: con l’uscita di Di Gregorio, il portiere del PSG potrebbe vestire la maglia della Juventus

Gigio Donnarumma, portiere del PSG, reduce dalla vittoria in Champions League con i parigini e attualmente tra le fila azzurre di Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026, ha attirato l’interesse di diverse big italiane.

Complice l’attesa per il rinnovo con il Paris Saint-Germain e un contratto in scadenza nel 2026, l’estremo difensore ex Milan è finito nel mirino di Napoli, Inter e soprattutto Juventus. Le squadre italiane sperano in un suo ritorno in patria anche alla luce delle recenti dichiarazioni del suo agente, Enzo Raiola, che ha lasciato aperta ogni possibilità per il futuro del suo assistito, senza escludere neanche un clamoroso ritorno al Milan.

Considerando che un addio al PSG in estate non è da escludere, le pretendenti italiane hanno già iniziato a muoversi. Nonostante le smentite di Raiola su un possibile interesse concreto del Napoli, la Juventus sembra essere al lavoro sotto traccia, alla ricerca di rinforzi italiani per consolidare la propria rosa.

Ma stando alle ultime voci di mercato rilasciate da Giovanni Albanese, il destino di Donnarumma si potrebbe tingere presto di tinte bianconere.

Juventus, Donnarumma tentazione bianconera: l’Inter su Di Gregorio?

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Giovanni Albanese ha rivelato: “La Juventus si sta muovendo sulle tracce di Gigio Donnarumma, che può lasciare il Psg dopo aver vinto la Champions League. Si è parlato tanto di Napoli e Inter, ma c’è solo un club italiano che sta lavorando per riportarlo in Italia ed è la Juventus”.

Un rumors clamoroso, dettato anche dall’ipotesi che l’estremo difensore bianconero, Michele Di Gregorio, possa dare l’addio alla Juventus già in estate. L’ex portiere del Monza era stato puntato dalla dirigenza della Vecchia Signora come sostituto di Szczesny, attualmente al Barcellona.

Lo stesso Albanese ha infatti dichiarato: “Aver messo fuori dai piani Szczesny è tra gli errori di Giuntoli. Il polacco ha dimostrato al Barcellona di essere performante e un punto di riferimento. Di Gregorio, però, è arrivato dal Monza con l’idea di restare per molto tempo in bianconero. E’ stato uno dei giocatori più importanti nell’ultima stagione e questa idea c’è ancora”.

Ormai con Cristiano Giuntoli lontano, la Juventus non vuole ripetere gli stessi errori del passato. Tutt’altro, il nuovo reparto dirigenziale guidato da Damien Comolli e Giorgio Chiellini ha ben chiari i prossimi obiettivi di mercato: “costruire uno zoccolo duro italiano“, come sottolineato da Albanese.

E Di Gregorio? Il giornalista ha svelato anche di un interesse per l’ex biancorosso da parte della Premier League, da cui può arrivare un’offerta importante e la Juve potrebbe registrare un’importante plusvalenza a bilancio grazie alla sua cessione.

Non solo sirene inglesi per Di Gregorio, Albanese ha infine rivelato che occorre prestare attenzione anche al panorama italiano. Basti pensare alla situazione della Roma con Svilar, ma anche a possibili sviluppi all’Inter. Questo è il contesto attuale: esistono segnali concreti che indicano la possibilità di un ritorno in Italia per Donnarumma, considerando anche il favore del portiere verso questa ipotesi.