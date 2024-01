Calciomercato Milan, si allontana Kalimuendo: è ad un passo da questo altro club. Accordo ad un passo col Rennes

L’attaccante del Rennes, Arnaud Kalimuendo, accostato al calciomercato Milan come profilo ideale per l’attacco del futuro, sarebbe vicino all’addio al club francese. Il suo futuro, però, non sarà in rossonero.

Come riferisce Calciomercato.com, il centravanti francese classe 2002 è ad un passo dall’Eintracht Francoforte, che ha già trovato un principio di accordo con club proprietario del cartellino del giocatore. L’operazione è stata intavolata per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per circa 23 milioni di euro. Anche il calciatore pare stia spingendo per la chiusura dell’affare.

