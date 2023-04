Calciomercato Milan, spunta un altro nome per l’attacco: i dettagli. Si guarda in Spagna e Maldini e Massara guardano a un esterno

Il Milan ha messo nel mirino Samuel Chukwueze, esterno destro del Villarreal. È quello che scrive la stampa spagnola, come riportato da calciomercato.com.

I numeri del giocatore dicono 13 gol e 11 assist in 40 partite giocate. La società rossonera che, in virtù di una scadenza del contratto 2024, possono lavorare per un forte sconto sulla clausola rescissoria da 80 milioni di euro presente nel contratto.

