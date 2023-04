Thereau: «Pioli ottimo tecnico. Ecco dove mi piacerebbe vederlo». Le parole dell’ex calciatore di Serie A sull’allenatore rossonero

Intervistato da Tackle Romantico, l’ex attaccante della nostra Serie A Cyril Thereau ha parlato del tecnico del Milan Stefano Pioli.

Ecco le sue parole: «Io l’ho avuto al Chievo e per me era un buon allenatore. Quando sono arrivato alla Fiorentina era già di un altro livello. Una grande persona e un ottimo allenatore. Mi piacerebbe vederlo in un campionato straniero»

