Tommaso Baldanzi è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima estate. Sul talento classe 2003 dell’Empoli è pronta a scatenarsi un’asta che coinvolge le big del campionato italiano. Come riporta calciomercato.it, sul trequartista oltre ai rossoneri ci sono Inter, Napoli e Roma.

I toscani non lo lasceranno partire a meno di 20 milioni di euro. L’idea comunque è quella di mantenerlo in azzurro ancora un altro anno per vederne aumentare il valore.

