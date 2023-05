Il Milan ha messo nel mirino per il prossimo calciomercato un giovane centrocampista di Serie A. Duello con la Juventus

Duello di calciomercato tra Milan e Juventus. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, le due società avrebbero messo nel mirino Joan Gonzalez, centrocampista classe 2002 del Lecce.

Per lo spagnolo in questa stagione 1 gol e 3 assist in 31 presenze in Serie A. La sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro.

The post Calciomercato Milan, talento di Serie A nel mirino: duello con la Juventus appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG