Galli: «Servono le seconde squadre con solo italiani». Le dichiarazioni del presidente dell’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società

Beppe Galli, presidente dell’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, parla così del tema seconde squadre. Le sue dichiarazioni.

«Faccio l’esempio della Juventus, che ha tre o quattro giocatori dell’Under 23 che giocano in Serie A. E questo non sarebbe mai successo senza la seconda squadra. Se tu guardi i primi tre mesi della Serie C di questi ragazzi pensi che non possano giocare, poi crescono e vedi un altro tipo di giocatore. Nel giro di qualche mese, se il ragazzo è bravo, vedi un’evoluzione diversa rispetto alla Primavera. Bisogna creare le seconde squadre con soli italiani, non che poi facciamo giocare gli stranieri».

The post Galli: «Servono le seconde squadre con solo italiani» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG