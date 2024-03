TMW ha stilato una classifica del monte ingaggi delle Serie A. Ecco in che posizione si classifica il calciomercato Milan

TMW ha effettuato un’indagine sul monte ingaggi in Serie A. Il Milan si posiziona al quarto posto della speciale graduatoria sugli stipendi nel massimo campionato italiano, mettendosi alle spalle (oltre di Inter e Juve) della Roma.

Il top player del Diavolo, ed anche il calciatore più pagato di tutta la rosa rossonera, è sempre lui: Rafa Leao, con 5 milioni di euro netti che però possono arrivare anche a 7,5 mediante l’attivazione di vari bonus inclusi nell’accordo. Alle sue spalle un poker, nel quale ben tre componenti sono acquisti estivi: a 4 milioni di euro troviamo infatti Chukwueze, Pulisic e Loftus-Cheek, con loro anche Theo Hernandez che però potrebbe (in caso di mancato addio entro qualche mese) veder aumentare il proprio ingaggio in caso di nuova firma. Poco meno percepiscono Bennacer, Giroud e Tomori. Staziona appena prima della metà Maignan, altro in aria di vincolarsi con un nuovo accordo (ad oggi prende meno di 3 milioni) per poter scalare le gerarchie rossonere. Stesso ingaggio, invece, per i due volti nuovi dopo gennaio, il rientrante Gabbia e il poliedrico difensore Filippo Terracciano.

The post Calciomercato Milan: tre squadre spendono più dei rossoneri sugli ingaggi, la classifica appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG