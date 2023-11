Assan Ouedraogo è uno dei nomi più caldi per il calciomercato del Milan: il centrocampista dello Schalke piace a tanti

Si sta prendendo le chiavi del centrocampo dello Schalke 04 a soli 17 anni: ecco perché Assan Ouedraogo è finito nel mirino del calciomercato Milan. Come riferisce Tuttosport i rossoneri sono stati il primo club a muoversi attivamente per il calciatore, ma la concorrenza non manca: a partire da Inter, Juve e Napoli.

Il classe 2006 ha una clausola rescissoria da 12 milioni che si attiverà solo quando compirà 18 anni, ovvero il 9 maggio. Qualora dovesse partire invece già nella prossima sessione di mercato invernale, il club tedesco potrebbe arrivare a chiedere una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

