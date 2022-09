Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste quella di Desplanches. Ufficiale il trasferimento al Vicenza

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste quella di Desplanches. Ufficiale il trasferimento al Vicenza. Ecco il comunicato del club:

Sebastiano Desplanches in biancorosso, a titolo definitivo, dal Milan.

Il portiere ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025. Classe 2003, nella scorsa stagione ha difeso i pali della Primavera 1 rossonera, in 28 occasioni, tra campionato, coppa e Uefa Youth League. Vanta inoltre 15 presenze nella Nazionale Under 19, tra cui quelle negli Europei U19 di quest’estate

