Calciomercato Milan, un ex obiettivo per rinforzare il reparto offensivo può trasferirsi in Spagna. I dettagli

Rischia di sfumare in maniera quasi definitiva un ex obiettivo della dirigenza del Milan per rinforzare il reparto offensivo.

Stiamo parlando di Adama Traorè che, secondo quanto riportato da SportMediaset, potrebbe continuare la sua avventura in Spagna. Sulle sue tracce, infatti, c’è il Betis Siviglia.

