Di Gennaro stronca De Ketelaere: «Ha perso un anno. Ora…». Le sue dichiarazioni sull’attaccante belga del Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Antonio Di Gennaro ha parlato così di De Ketelaere, tra le delusioni dell’ultimo mercato del Milan.

DI GENNARO – «Bisogna capire se De Ketelaere è il giocatore che loro speravano. Ha perso un anno, non ha reso, credo che vorranno aspettare ancora. È mancata la panchina, ma servono 5-6 giocatori di livello alto per competere in campionato e in Champions»

The post Di Gennaro stronca De Ketelaere: «Ha perso un anno. Ora…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG