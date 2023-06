Calciomercato Milan, Cuadrado si allontana dai rossoneri: l’agente Lucci è volato in Turchia per trattare col Fenerbahce

Si allontana un obiettivo del calciomercato Milan. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, Lucci, agente di Cuadrado, è volato in Turchia per parlare col Fenerbahce.

Il colombiano, accostato ai rossoneri nelle ultime settimane, sembra in procinto di lasciare l’Italia.

