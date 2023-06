Calciomercato Milan, via alla rivoluzione: in 11 sono ormai pronti a dire addio. Chi ha le valigie in mano

Saranno ben 11 i calciatori della rosa del Milan che lasceranno i rossoneri in estate. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha passato in rassegna uno per uno chi dirà addio nei prossimi mesi.

Da Tatarusanu e Mirante a Ibrahimovic, tutti arrivati a fine contratto, passando per Dest, Vranckx, Bakayoko, Rebic, Origi e Adli. Tra i cedibili anche Ballo-Toure e De Ketelaere.

The post Calciomercato Milan, via alla rivoluzione: in 11 pronti a dire addio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG