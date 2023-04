Calciomercato Milan, resta viva la pista Kyle Walker, terzino destro del Manchester City: c’è un grosso ostacolo

La pista Kyle Walker resta viva nel calciomercato Milan. Come riportato da calciomercato.com infatti, Maldini e Massara sarebbero interessati al profilo dell’esperto calciatore del Manchester City, in scadenza a giugno del 2024 e desideroso di provare una nuova esperienza.

Il grosso problema è l’ingaggio da 6 milioni di euro netti, troppi per le casse del Diavolo. Inoltre dovrà essere valutata anche la richiesta del club inglese: Maldini e Massara non intendono svenarsi per un calciatore con un solo anno di contratto.

