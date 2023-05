Si fa sempre più calda la pista di calciomercato del Milan che porta a Elye Wahi. Le ultime sull’attaccante classe 2003

Elye Wahi è un nome che prende sempre più quota nel calciomercato del Milan. L’attaccante del Montpellier è finito nel mirino di Maldini e Massara che stanno studiando l’assalto in estate.

Come riporta calciomercato.com la dirigenza ha in programma nei prossimi giorni un incontro con l’entourage del classe 2003. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e il suo club lo valuta sui 25/30 milioni di euro.

