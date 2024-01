Il Monza ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Zerbin, esterno classe 1999, dal Napoli. Tutti i dettagli sull’operazione

Il Monza, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Alessio Zerbin dal Napoli in prestito secco fino a giugno.

COMUNICATO – «Alessio Zerbin è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Nato a Novara il 3 marzo 1999, si forma nel Settore Giovanile dell’Inter dove rimane per sei anni. Nel gennaio 2017 viene acquistato dal Napoli, con cui si mette in luce nella Primavera. L’esordio tra i professionisti avviene nella stagione 2018-19 con la maglia della Viterbese, dove vince subito la Coppa Italia di Serie C. Dopo le esperienze con Cesena e Pro Vercelli, nell’estate 2021 si trasferisce in prestito al Frosinone, per la sua prima brillante esperienza in Serie B. Con 9 reti in 31 presenze è una delle rivelazioni del campionato e si guadagna il ritorno al Napoli. La stagione 2022-23 lo vede esordire in Serie A e Champions League con gli azzurri, che si laureano Campioni d’Italia a maggio. Nella semifinale della Supercoppa italiana dello scorso 18 gennaio, firma una doppietta contro la Fiorentina regalandosi i primi gol col Napoli, con cui gioca anche la finale da titolare. Esterno offensivo duttile e talentuoso, vanta anche una presenza in Nazionale nella sfida di Nations League contro l’Ungheria del 7 giugno 2022. Benvenuto Alessio!».

