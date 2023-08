Calciomercato Napoli, attacco girevole in casa azzurra: Hirving Lozano pronto a salutare la banda partenopea

Come scrive Il Mattino, dopo l’arrivo di Lindstrom il Napoli è pronto ora alle cessioni in attacco.

In uscita Hirving Lozano, per tutta l’estate sul punto di salutare gli azzurri per cambiare squadra. Il messicano è pronto a fare ritorno al PSV, in Eredivisie.

