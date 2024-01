Calciomercato Napoli, gli azzurrini continuano ad avanzare per Perez dell’Udinese: possibile inserimento di Ostigard nella trattativa

Il Napoli continua a lavorare in questa sessione di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. In questo senso gli azzurri stanno rivoluzionando la squadra perché dopo i vari innesti degli ultimi giorni stanno spingendo per Perez dell’Udinese.

I due club avrebbero raggiunto una base d’intesa per un’operazione da 16/17 milioni più due di bonus ma potrebbe essere inserito nell’affare anche il cartellino di Ostigard. Il centrale, però, avrebbe già un accordo con il Genoa per il ritorno in Liguria, quindi la situazione non è semplice. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

