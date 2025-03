Calciomercato, per la Gazzetta il Milan lavora su un doppio colpo (tutto italiano)

I rossoneri puntano a rinforzare la squadra con due talenti italiani per migliorare la gestione delle liste UEFA e rafforzare l’identità dello spogliatoio.

Il Milan potrebbe cambiare strategia sul mercato e puntare maggiormente su giocatori italiani, sia per risolvere il problema delle liste UEFA sia per rafforzare l’identità dello spogliatoio. Negli ultimi anni, la rosa rossonera ha avuto pochi giocatori di formazione italiana, complicando le scelte per le competizioni europee. In questa stagione, ad esempio, Matteo Gabbia è stato l’unico italiano ad avere un ruolo importante in prima squadra, mentre gli altri erano principalmente giovani del Milan Futuro e della Primavera. Questa situazione potrebbe presto cambiare, con la nuova dirigenza intenzionata a puntare su profili italiani già pronti per la Serie A.

Milan, focus sugli italiani: una mini-rivoluzione in arrivo?

Dopo l’arrivo di Riccardo Sottil a gennaio, il Milan potrebbe proseguire su questa linea di mercato e aggiungere altri talenti italiani alla rosa. Uno dei nomi che piace molto è Pietro Comuzzo, giovane difensore che si sta mettendo in luce e che potrebbe rappresentare un investimento per il futuro. La priorità del mercato rossonero resta comunque su altri reparti, ma il suo profilo resta monitorato.

Calciomercato Milan, Lucca a una condizione. E spunta anche Comuzzo

Il vero obiettivo, però, sembra essere in attacco. Il Milan starebbe infatti valutando l’idea di acquistare Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese. Il classe 2000 ha dimostrato di avere qualità importanti e potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per il reparto offensivo di Conceição. Tuttavia, il Milan sarebbe disposto a tentare l’affondo solo a una condizione: che il prezzo richiesto dall’Udinese sia ritenuto adeguato. Se il club friulano dovesse abbassare le richieste, i rossoneri potrebbero fare un passo concreto per portare Lucca a Milanello nella prossima stagione.

L’obiettivo del Milan è quindi duplice: migliorare la competitività della squadra e, allo stesso tempo, risolvere i problemi legati alle liste UEFA, evitando difficoltà nelle iscrizioni alle competizioni europee.

