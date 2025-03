Milan, Capello attacca duramente Cardinale: le parole fanno discutere

L’ex allenatore rossonero critica apertamente la gestione della squadra e avverte: “Il Milan fuori dalla Champions non si può vedere, sarebbe un colpo pesante per la storia del club”.

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto forti sulla situazione attuale dei rossoneri, tra futuri scambi, nuovi allenatori e direttori sportivi, non sembra un periodo felice per la squadra rossonera. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha espresso la sua preoccupazione per il futuro del club: “Il Milan fuori dalla Champions non si può vedere. Basta fare un giro nella bacheca trofei di Casa Milan per capire cosa significa questa competizione per il club. E, da ex calciatore e allenatore rossonero, mi farebbe male non vedere la squadra nel suo habitat naturale“. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che evidenziano come la stagione del Milan, ancora in bilico, rischi di chiudersi con un’amara delusione per i tifosi.

Conceição obbligato a vincere: Napoli avversario temibile

Secondo Capello, per evitare di restare fuori dall’Europa che conta, il Milan dovrà cambiare marcia e non concedersi passi falsi. Il primo ostacolo sarà il Napoli di Antonio Conte, una squadra solida e capace di mettere in difficoltà i rossoneri.

“Gli uomini di Conceição non possono più permettersi battute d’arresto. Sono obbligati a vincere, quindi difficilmente si concederanno una partita d’attesa. Dovranno attaccare. Ma contro un avversario come il Napoli, che ha mostrato fragilità difensive, questo può essere un’arma a doppio taglio”. Capello ha poi sottolineato come il gioco di Conte rappresenti una minaccia concreta per il Milan, soprattutto per la capacità degli azzurri di chiudere gli spazi e colpire in ripartenza. “Il Napoli è molto forte sulle palle inattive e ha giocatori che possono mettere in crisi la difesa rossonera. Penso a McTominay, abilissimo negli inserimenti da dietro, e a Lukaku, difficile da contenere per fisicità. Il Milan non potrà giocare d’attesa, ma il Napoli è bravissimo a difendersi e ripartire. Sarà un test durissimo”.

Le parole dell’ex allenatore lasciano intendere che il momento del Milan è delicato e che una mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un fallimento non solo sportivo, ma anche gestionale.

